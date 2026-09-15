Беспилотные грузовые авто могут появиться на российских дорогах в 2028 году

Беспилотные грузовые машины без водителей в кабине планируют запустить на российских дорогах в 2028 году. К этому времени Минтранс РФ намерен подготовить необходимую законодательную базу для использования транспорта четвертого и пятого уровней автоматизации. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

К 2030 году количество беспилотных грузовых автомобилей на дорогах планируют увеличить до 4 тысяч. Сейчас по трассам общего пользования в России ездит 121 такая машина. Их суммарный пробег уже превысил 20 миллионов километров.

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