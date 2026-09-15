В Подмосковье лось выбежал на трассу и устроил ДТП

На подмосковной трассе лось стал виновником сразу двух аварий. Животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса легкового автомобиля. В результате удара рога пробили лобовое стекло, но молодая пара серьезно не пострадала. Лось погиб на месте.

Следом на тушу наехала вторая машина и перевернулась. Водитель также не пострадал.

Зоологи предупреждают, что сейчас у лосей начался период гона. По словам кандидата ветеринарных наук Ильи Морозова, он продлится с конца августа по октябрь. В это время самцы становятся более агрессивными и могут выходить на дороги и в населенные пункты.

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