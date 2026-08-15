В столице начали работать павильоны проекта "Московский чекап"

В Москве начали работать павильоны проекта "Московский чекап", где каждый желающий может бесплатно проверить ключевые показатели организма без предварительной записи. Площадки расположены на ВДНХ, Трубной площади и Никитском бульваре.

Умные приборы в павильонах измеряют основные показатели здоровья, а в специальных зонах нейрофитнеса проводят тренировки, которые помогают управлять стрессом. На всем пути посетителей сопровождают сотрудники центров госуслуг и медики, которые помогают разобраться с техникой и расшифровать результаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

