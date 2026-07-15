15 июля, 08:00Общество
Психолог объяснила, почему молодые люди все чаще составляют родословную
Молодые люди все чаще интересуются своей родословной. Об этом рассказала психолог Екатерина Кольцова.
По ее словам, желание узнать историю своей семьи связано с поиском собственной идентичности. Кроме того, интерес к родословной помогает почувствовать внутреннюю устойчивость в условиях нестабильного мира.
По словам историка-генеалога, операционного директора генеалогического направления Центра семейного и корпоративного наследия Павла Пименова, чтобы узнать свою родословную или составить генеалогическое древо одного ДНК теста недостаточно.
Начать поиски предков можно не только в семейном архиве, но и с помощью онлайн-сервисов. Один из них – "Моя семья" на сайте Главархива Москвы, где собраны миллионы оцифрованных архивных документов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.