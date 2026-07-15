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15 июля, 08:00

Общество

Психолог объяснила, почему молодые люди все чаще составляют родословную

Психолог объяснила, почему молодые люди все чаще составляют родословную

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Молодые люди все чаще интересуются своей родословной. Об этом рассказала психолог Екатерина Кольцова.

По ее словам, желание узнать историю своей семьи связано с поиском собственной идентичности. Кроме того, интерес к родословной помогает почувствовать внутреннюю устойчивость в условиях нестабильного мира.

По словам историка-генеалога, операционного директора генеалогического направления Центра семейного и корпоративного наследия Павла Пименова, чтобы узнать свою родословную или составить генеалогическое древо одного ДНК теста недостаточно.

Начать поиски предков можно не только в семейном архиве, но и с помощью онлайн-сервисов. Один из них – "Моя семья" на сайте Главархива Москвы, где собраны миллионы оцифрованных архивных документов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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