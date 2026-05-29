29 мая, 20:13

Эксперт Овчинников: стоимость составления родословной начинается от 230 тыс руб

Докопаться до корней: почему молодежь стала активно составлять родословные

Интерес россиян к составлению родословной резко вырос, а аудитория генеалогических сервисов помолодела. С чем связаны подобные перемены и с чего начать работу по своему генеалогическому древу, разбиралась Москва 24.

Поговорить с родителями

Аналитики зафиксировали резкий рост интереса россиян к составлению родословной. Причем аудитория генеалогических сервисов заметно помолодела и изменилась, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование.

Если раньше своими предками интересовались преимущественно женщины, то по итогам 2026 года доля мужчин, занятых поисками информации о родственниках, достигла 52%. Наиболее заметные сдвиги произошли среди юношей 14–25 лет (с 11 до 13%) и мужчин старше 56 лет (с 13 до 17%).

Согласно исследованию, наиболее динамичный прирост активности показала возрастная группа от 14 до 20 лет – здесь число обращений к профильным ресурсам стало больше в 7 раз. Для сравнения, среди пользователей 46–55 лет увеличение показателей оказалось лишь двукратным. При этом основную массу трафика (более половины) составляют граждане в возрасте от 26 до 45 лет.

Издание отметило, что самый высокий интерес к генеалогическим сервисам фиксируется в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В десятку также вошли Казань, Уфа, Астрахань, Омск, Самара, Екатеринбург и Хабаровск.

Основатель и руководитель центра генеалогии Павел Овчинников подтвердил в разговоре с Москвой 24, что интерес к составлению генеалогического древа и проведению архивных поисков действительно растет. Это также видно, например, по статистике поисковых запросов.

Эксперт связал такой тренд с несколькими вещами. Во-первых, с увеличением доступности информации: цифровизация и оцифровка архивов делают данные более доступными.

"Многие понимают, что если раньше нужно было идти в архив, то сейчас кое-что можно найти через интернет. Во-вторых, это отложенный спрос: прошло несколько десятилетий после распада Советского Союза, где доступа к информации не было, и некоторые постепенно начинают пользоваться открывшимися возможностями. Однако не все получится найти с помощью Сети", – добавил он.

Чтобы отыскать что-то самостоятельно, всегда нужно начинать с домашнего архива и расспросов родственников.

Когда первые данные собраны, можно обращаться в ЗАГС для восстановления информации по советскому периоду, а затем идти в архивы (физически или через онлайн-запросы) той области, где жили предки.
Павел Овчинников
основатель и руководитель центра генеалогии

При этом надо учитывать, что границы регионов и стран менялись: населенный пункт, где жили родственники, в свое время мог относиться к одной области, а сейчас – к другой, поэтому писать запросы нужно и туда, и туда.

В свою очередь, некоторые прибегают к коммерческой генеалогии, которая отличается скоростью и результативностью. Хотя все, что делают специалисты, желающий может сделать и сам, но это будет дольше и сложнее.

"Разброс цен на рынке коммерческой генеалогии достаточно большой. Например, стоимость одной фамильной ветки (представители одной фамилии на протяжении 100 лет от рождения заказчика) начинается примерно от 230 тысяч рублей", – добавил эксперт.

При этом, чтобы не нарваться на мошенников, важно заключать договор. Желательно работать с проверенными людьми или компаниями, которые могут подтвердить свой стаж и показать кейсы, а также предоставить реальные отзывы, порекомендовал эксперт.

Что ищу?

При этом интерес людей к информации о своих предках более чем естественен, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 психолог Андрей Зберовский.

Даже негативная информация все равно становится почвой для размышления и планирования своего будущего, отметил эксперт.

Знакомство с семейной историей позволяет лучше понять корни, национальные особенности и воспитание, а также спроектировать жизнь, чтобы не повторять ошибок прошлого. Кроме того, есть вероятность найти информацию о своей генетике, что позволяет лучше понять собственное здоровье, может, распознать наследственные заболевания.
Андрей Зберовский
психолог

По его словам, посвящать несовершеннолетних в историю предков можно с детского возраста, начиная с пяти-шести лет, но если в процессе изучения родословной выяснились какие-либо негативные истории, лучше пока их не рассказывать. Дети более впечатлительны, и предсказать реакцию сложно. Подобное лучше оставить на возраст окончания школы, а можно и вообще не рассказывать, если ребенок сам этого не захочет.

В свою очередь, психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24 связала интерес к истории своего рода с временем, в которое родилась и выросла современная молодежь. Ее взросление и становление происходило в периоды кризиса и турбулентности.

"Через поиск правды о прошлом многие пытаются понять свою самоидентичность и ответить на вопросы: кто я? кому я принадлежу? откуда я? Тренд на изучение себя в прошлом (генеалогическое древо) – это циклическое явление", – уточнила она.

В период неопределенности и турбулентности возникает желание закрыть пустоты в своей психике, доставить некие пазлы, чтобы стать собранным.
Екатерина Кольцова
психолог

Однако в любом роду есть примеры, когда кто-то был преступником, происходили некие предательства, бедность И здесь очень важно рассматривать это не как сериал или классическую книгу (Достоевского, Чехова), а на примере собственной истории понимать, что бывает по-разному, и не переносить это на себя, предупредила она.

Веткина Анастасия

