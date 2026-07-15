Врачи назвали норму потребления воды в сутки

Универсальной нормы потребления воды не существует. Об этом напоминают врачи, отмечая, что популярное правило о двух литрах в день подходит далеко не всем.

Специалисты рекомендуют рассчитывать суточную норму индивидуально – примерно 30–35 миллилитров жидкости на каждый килограмм веса. При этом учитываются не только вода, но и супы, чай, а также жидкость, содержащаяся во фруктах и других продуктах.

В жару выше 30 градусов или при интенсивных физических нагрузках объем потребляемой жидкости советуют увеличить еще примерно на литр. Пить при этом лучше небольшими порциями, чтобы не нарушить водно-солевой баланс.

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