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15 июня, 22:45

Экономика

Более 60 наименований импортозамещено в компании-резиденте "Технополиса "Москва"

Более 60 наименований импортозамещено в компании-резиденте "Технополиса "Москва"

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Более 60 наименований импортозамещено в компании-резиденте "Технополиса "Москва". В особой экономической зоне открылись два новых производства, где выпускают светотехнику для самолетов, кораблей и космоса, а также медицинское оборудование.

Член Совета директоров компании-резидента Алексей Зезуля сообщил, что плазменный стерилизатор обрабатывает высокотехнологичные инструменты, содержащие электрические части, и является наиболее продвинутой в мире технологией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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