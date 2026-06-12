График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 09:45

Технологии

Техника в России может подорожать на 40% к концу года из-за технологического сбора

Техника в России может подорожать на 40% к концу года из-за технологического сбора

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К концу этого года техника в России может подорожать на 40% из-за технологического сбора, который введут с 1 декабря. Правительство перенесло сроки по просьбе бизнеса.

Минпромторг определил размер нового платежа с гаджетов. За каждый ввезенный в страну ноутбук компания заплатит 500 рублей, за смартфон – 250 рублей, за домашний телефон с беспроводной трубкой – 100 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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