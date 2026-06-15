Два новых производства открылись на территории ОЭЗ "Технополис "Москва"

В особой экономической зоне "Технополис "Москва" открылись сразу два новых производства. Одно из предприятий выпускает медицинское оборудование для дезинфекции и стерилизации. Здесь производят плазменные стерилизаторы, мойки и шкафы для сушки эндоскопов.

Еще одно предприятие специализируется на выпуске светотехники для самолетов, судов и космических кораблей. Компания производит фары, информационные табло и светильники, рассчитанные на десятки тысяч часов работы. После запуска нового цеха производственные мощности выросли с 40 до 60 тысяч изделий в год.

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