"Деньги 24": рост объема кредитования физических лиц зафиксирован в России в мае

В мае 2026 года зафиксирован рост объема кредитования физических лиц в России. Банки выдали 993,8 миллиарда рублей, что на 48% выше показателя мая 2025 года и на 2% выше показателя апреля 2026 года.

Объем выдачи ипотечных кредитов в мае составил 321,6 миллиарда рублей. Это на 9% меньше по сравнению с апрелем 2026 года, но на 14% больше по сравнению с маем прошлого года. Средний размер ипотечного кредита достиг 4,48 миллиона рублей.

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