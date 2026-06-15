15 июня, 07:30Мэр Москвы
Собянин: станцию метро "Курьяново" оформят в индустриальном стиле
Интерьер новой станции метро "Курьяново" будущей Бирюлевской линии оформят в выразительном индустриальном стиле. Подробности проекта Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX.
По словам мэра, дизайн посвящен истории района Печатники, на территории которого появится станция. Наземные павильоны будут нарочито простой формы – из сочетания железобетонных порталов и стеклянных элементов. Сейчас на площадке уже обустраивают форшахту и ставят ограждающие конструкции котлована.
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