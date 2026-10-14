XVII Международный благотворительный фестиваль "Белая трость" пройдет в Москве 15 октября. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, за 17 лет он стал доброй традицией и объединил уже более 12 тысяч детей из разных стран.

По ее словам, география проекта продолжает расширяться. В этом году вместе с известными артистами на одной сцене выступят 54 незрячих и слабовидящих вокалиста из 11 стран.

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