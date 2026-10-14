Два крупных образовательных комплекса построят в Коммунарке и Западном Дегунине

В Москве построят два крупных образовательных комплекса в Коммунарке и районе Западное Дегунино. В Коммунарке возводят центр "Камертон", где смогут учиться почти 1 тысяча детей.

Второй комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров строят в Ильменском проезде. В нем предусмотрены школа на 950 мест, детский сад, медиатека, лаборатории для занятий робототехникой и программированием, а также спортивные площадки.

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