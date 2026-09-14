Дептранс Москвы призвал заказывать такси через официальные каналы

Запрет нелегальным водителям навязывать пассажирам свои услуги позволит сделать сферу такси в Москве безопаснее, считают в столичном Дептрансе.

В ведомстве напомнили, что заказать такси можно через приложение или по телефону через диспетчерскую службу. Также оформить поездку можно на официальной стойке заказа в здании вокзала или аэропорта либо на разрешенной стоянке.

В Дептрансе подчеркнули, что официальные каналы заказа гарантируют безопасность поездки и фиксированный тариф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.