Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать один московский район, которым в этот раз был Басманный район.

Победительницу выбрали с помощью рандомайзера. Ею стала Лидия, номер телефона которой заканчивается на 46-23.

В будни зрители могут участвовать в розыгрыше. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно указать свое имя и контактные данные.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.