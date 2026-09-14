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14 сентября, 17:15

Общество

Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"

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Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать один московский район, которым в этот раз был Басманный район.

Победительницу выбрали с помощью рандомайзера. Ею стала Лидия, номер телефона которой заканчивается на 46-23.

В будни зрители могут участвовать в розыгрыше. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно указать свое имя и контактные данные.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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