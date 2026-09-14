Икону Андрея Рублева "Святая Троица" временно забрали из храма Троице-Сергиевой лавры. Реликвию перенесли в мастерские монастыря для проверки ее состояния. В Московской патриархии сообщили, что речь идет о плановой процедуре контроля сохранности памятника.

"Святая Троица" считается главным произведением древнерусской живописи. Она была создана в XV веке. С 1929 года икона находилась в собрании Третьяковской галереи. В 2023 году она была передана РПЦ с правом музея проводить проверки ее состояния.

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