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14 сентября, 12:30

Культура

Икону Андрея Рублева "Святая Троица" временно забрали из храма Троице-Сергиевой лавры

Икону Андрея Рублева "Святая Троица" временно забрали из храма Троице-Сергиевой лавры

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Икону Андрея Рублева "Святая Троица" временно забрали из храма Троице-Сергиевой лавры. Реликвию перенесли в мастерские монастыря для проверки ее состояния. В Московской патриархии сообщили, что речь идет о плановой процедуре контроля сохранности памятника.

"Святая Троица" считается главным произведением древнерусской живописи. Она была создана в XV веке. С 1929 года икона находилась в собрании Третьяковской галереи. В 2023 году она была передана РПЦ с правом музея проводить проверки ее состояния.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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