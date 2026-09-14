Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Уровень, который предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий, действует до 08:00. В этот период водителям следует быть особенно внимательным – снизить скорость и увеличить дистанцию.

Пешеходам тоже нужно учитывать плохую видимость на улицах и, переходя дорогу, лишний раз убедиться в безопасности.

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