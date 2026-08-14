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14 августа, 23:45

Культура

Программу "Вместе победим" Театра кошек Куклачева представили на "Театральном бульваре"

Программу "Вместе победим" Театра кошек Куклачева представили на "Театральном бульваре"

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На Театральном бульваре в рамках проекта "Лето в Москве" состоялся показ представления "Вместе победим" Театра кошек Куклачева. Об этом рассказал руководитель театра, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

Как отметил Куклачев, представление подготовили специально для показа в зоне боевого соприкосновения, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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