Программу "Вместе победим" Театра кошек Куклачева представили на "Театральном бульваре"

На Театральном бульваре в рамках проекта "Лето в Москве" состоялся показ представления "Вместе победим" Театра кошек Куклачева. Об этом рассказал руководитель театра, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

Как отметил Куклачев, представление подготовили специально для показа в зоне боевого соприкосновения, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

