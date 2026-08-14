Новак поручил контролировать цены на АЗС и обеспечить регионы топливом

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил держать на контроле розничные цены на автозаправочных станциях, а также принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом.

По данным кабмина, ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается. Однако в отдельных субъектах напряжение пока сохраняется. Топливным компаниям уже поручено увеличить поставки в те регионы, где возникли сложности.

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