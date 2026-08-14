14 августа, 23:15Экономика
Новак поручил контролировать цены на АЗС и обеспечить регионы топливом
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил держать на контроле розничные цены на автозаправочных станциях, а также принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом.
По данным кабмина, ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается. Однако в отдельных субъектах напряжение пока сохраняется. Топливным компаниям уже поручено увеличить поставки в те регионы, где возникли сложности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.