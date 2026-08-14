14 августа, 21:15Происшествия
На рынке "Горбушка" задержали четырех человек по делу о нелегальных криптообменниках
На рынке "Горбушка" в Москве прошли обыски. В результате были задержаны 4 человека.
Силовики дежурили у техномолла "Горбушкин двор" почти сутки. Правоохранители проверяли офисы на втором и третьем этажах, а также торговые помещения. Из здания вынесли несколько коробок и пакетов, предположительно с документами и оборудованием.
По предварительным данным, рейд связан с делом о нелегальных криптообменниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.