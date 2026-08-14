Завершились работы по благоустройству улицы Пресненский Вал

В столице завершили работы по благоустройству улицы Пресненский Вал. Специалисты заменили асфальт на проезжей части и тротуарах, установили более 40 фонарей с энергоэффективными светильниками, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали 13 опорами контрастного освещения.

Кроме того, появились 6 современных остановочных павильонов с зарядными слотами. Также озеленили около 3 тысяч квадратных метров газона.

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