Эксперт рассказал, смогут ли китайские автомобили ездить на бензине "Евро-3"

Китайские автомобили смогут ездить на бензине стандарта "Евро-3", если топливо соответствует российским требованиям и не содержит примесей. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, многие китайские автомобили рассчитаны на бензин АИ-92, поэтому при использовании качественного топлива проблем с работой двигателя возникнуть не должно. При этом экологический класс бензина не является определяющим фактором, гораздо важнее его фактическое качество и соответствие требованиям.

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