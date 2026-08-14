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14 августа, 11:15

Общество

Минувшая ночь в Москве стала одной из самых холодных за лето

Минувшая ночь в Москве стала одной из самых холодных за лето

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Минувшая ночь в Москве стала одной из самых холодных за лето. Температура опустилась до 9 градусов. Днем 14 августа воздух прогреется до 19 градусов. Из-за шквалистого ветра с порывами до 17 метров в секунду будет ощущаться холоднее.

15 августа температура составит 18–21 градус, местами возможен небольшой дождь. 16 августа воздух прогреется до 22–25 градусов, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и гроза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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