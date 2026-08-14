Мошенники начали выманивать деньги у родителей перед началом учебного года

Мошенники перед началом учебного года пытаются выманить деньги и данные банковских карт у родителей. Злоумышленники маскируются под представителей школы, родительского комитета или государственных служб.

Они рассылают сообщения с требованиями срочно оплатить питание, сдать деньги на подарок, подтвердить льготу или оформить "положенную выплату к школе". Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые страницы, где мошенники пытаются получить данные банковской карты или код из СМС.

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