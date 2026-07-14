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14 июля, 13:45

Транспорт

Новый маршрут электросудов "Лужники – Киевский" вошел в число самых востребованных

Новый маршрут электросудов "Лужники – Киевский" вошел в число самых востребованных

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С начала года москвичи совершили уже 800 тысяч поездок на электросудах. Более 40 тысяч из них пришлись на новый регулярный маршрут "Лужники – Киевский", который запустили месяц назад.

До конца года также планируют открыть еще 2 плавучих причала – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи Пруды", после чего протяженность маршрута составит около 5 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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