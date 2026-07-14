В МВД рассказали, как распознать лжеюриста

В МВД предупредили о мошенниках, которые выдают себя за юристов и предлагают помощь в оформлении документов, в том числе иностранным гражданам. Признаками обмана могут быть агрессивная реклама, давление на эмоции, требование предоплаты без договора и работа исключительно онлайн без личного приема.

В ведомстве порекомендовали заранее проверять статус адвоката в Едином государственном реестре на сайте Минюста, а за официальными услугами обращаться в подразделения МВД, на сайт ведомства или через портал "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.