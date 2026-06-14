Новости мира: Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном может быть подписано 14 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном может быть подписано уже 14 июня. По его словам, после сделки Ормузский пролив будет открыт для всех. В Иране на фоне этих заявлений начались протесты против готовящегося соглашения. Участники акций скандируют лозунги с требованием отставки и обвинениями в адрес переговорщиков. Ранее президент США подчеркивал, что Иран не должен получить ядерное оружие ни при каких обстоятельствах и рассчитывал на долгосрочное сотрудничество между странами.

В Великобритании не утихают протесты против миграционной политики. Акции проходят в нескольких населенных пунктах. Причиной стали несколько резонансных нападений, в которых подозревают приезжих. На улицы вышли тысячи людей. В ряде городов митинги переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Чтобы взять ситуацию под контроль, власти распорядились усилить патрулирование и направить дополнительные силы полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.