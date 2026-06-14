Собянин: станцию метро "Курьяново" оформят в индустриальном стиле

Станцию "Курьяново" на новой Бирюлевской линии метро оформят в выразительном индустриальном стиле. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, такой образ вдохновлен историей самого района Печатники, где будет находиться станция. Наземные павильоны будут нарочито простой формы – из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объема.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.