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14 июня, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: станцию метро "Курьяново" оформят в индустриальном стиле

Собянин: станцию метро "Курьяново" оформят в индустриальном стиле

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Станцию "Курьяново" на новой Бирюлевской линии метро оформят в выразительном индустриальном стиле. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, такой образ вдохновлен историей самого района Печатники, где будет находиться станция. Наземные павильоны будут нарочито простой формы – из сочетания железобетонных порталов и стеклянного объема.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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