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14 июня, 08:30

Общество

Новые правила страхования жизни введут в России с 1 июля

Новые правила страхования жизни введут в России с 1 июля

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Новые правила страхования жизни введут в России с 1 июля. Такой закон подписал Владимир Путин.

Теперь будет два новых вида страхования. Первый – с объявленной доходностью. Так человек заранее будет понимать, какой доход он получит. Он не будет зависеть от ситуации на рынке, это схоже со вкладом в банке. Второй вид – с расчетной доходностью. Такой вариант подходит для опытных инвесторов. Минимальная сумма взноса – 6 миллионов рублей. В этом случае доход будет зависеть от поведения указанных в договоре активов или рыночных показателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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