Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:01

Общество
Главная / Истории /

Главные обычаи и традиции Святой Троицы

Освящение березы и украшение икон: как православные верующие отмечают Троицу

Троица – один из главных христианских праздников, посвященный сошествию Святого Духа на 50-й день после Пасхи. Какие традиции соблюдают православные верующие в этот день, читайте в материале Москвы 24.

День рождения Церкви

Фото: ТАСС/Олег Варов

Троица – важный христианский праздник, который считается днем рождения Церкви. В этот день вспоминают сошествие Святого Духа на 50-й день после Пасхи, поэтому его также называют Пятидесятницей. Он зависит от дня празднования Пасхи, поэтому дата переходящая: в 2026 году Троица выпала на 31 мая. Перед этим прошла Троицкая родительская суббота – день поминовения усопших, а после Пятидесятницы, в понедельник 1 июня, будет отмечаться День Святого Духа.

Троица связана с преданием о том, что на 50-й день после Христова Воскресения Святой Дух сошел на апостолов, собравшихся в Сионской горнице в Иерусалиме, в виде огня. При этом языки пламени не обжигали их, тогда ученики Христа обрели дар, необходимый для проповеди Евангелия.

После этого учение распространилось по миру, а день Святой Троицы начали считать днем рождения Церкви. Официально День Святой Троицы установили в 381 году, когда в Константинополе собрался II Вселенский собор. Он окончательно сформулировал учение о трех ипостасях Бога – Бога Отца, Сына и Духа Святого – которое легло в основу названия праздника.

В православии Пятидесятница относится к двунадесятым праздникам – двенадцати ключевым церковным торжествам в году. Богослужение в этот день имеет ряд особенностей, которые делают праздник легко узнаваемым.

Например, храмы и дома на Троицу принято украшать зеленью. В помещения заносили свежие ветви березы – главного атрибута праздника, символизирующего силу Святого Духа. Также использовали ветви клена, дуба, рябины, полевые цветы и травы. Зелень означала обновление, жизнь и духовное возрождение.

В праздничный день священнослужители надевают зеленые одежды. Такие облачения также используются в дни памяти преподобных и Христа ради юродивых.

Особенностью Троицкой вечерни является чтение коленопреклоненных молитв: впервые после Пасхи верующие становятся на колени и просят у Бога милости.

Традиции и обычаи праздника

Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева

В праздничный день верующим рекомендуется посещать службу, на которую можно прийти с букетами из березовых веток и полевых цветов. Зеленью также украшают иконы, а после праздника освященные ветки хранят как напоминание о празднике и символ Божественной благодати.

Кроме того, Троица – семейный праздник, на который принято собираться в кругу близких за праздничным столом. В это время нет необходимости соблюдать пост, поэтому на стол можно ставить любые блюда. Согласно народной традиции, на Троицу пекли каравай: одну часть хозяева обычно оставляли себе, а остальное раздавали соседям и нищим.

Помимо этого, рекомендовалось придерживаться некоторых запретов. В день Троицы нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, праздник лучше посвятить Богу и семье. Нежелательно было стирать, шить и рукодельничать.

В праздничный день лучше воздержаться от ссор и сквернословия, чтобы сохранить мир в душе. На Пятидесятницу нельзя было венчаться, а также ходить на кладбище: для поминовения усопших есть Троицкая суббота.

Согласно народным поверьям, в этот день не разрешалось плавать в водоемах и ходить в лес из-за активности нечистой силы – русалок и леших. Однако, с точки зрения Церкви, это лишь суеверие.

Кроме того, предки занимались в праздник и в течение 2 недель после него заготовкой лечебных трав и веников для бань. Считалось, что именно в это время усиливаются целебные свойства растений.

Читайте также


религияобществоистории

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика