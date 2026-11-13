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13 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 ноября

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Дождь уже начался в некоторых районах столицы, на улицах дежурят бригады Мосводостока. Синоптики предупредили, что в ночь на 14 ноября на город обрушится ноябрьский ливень, какого в Москве не было 60 лет.

Минфин предложил обязать Центробанк передавать Федеральной налоговой службе сведения о россиянах, которые регулярно получают переводы с признаками дохода. На основании этих данных налоговая сможет запрашивать выписки по счетам. Если поправки примут, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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