Сильнейший за 60 лет ноябрьский ливень обрушится на Москву

На Москву обрушится сильнейший за 60 лет ноябрьский ливень. Причиной станет балтийский циклон "Роми", который подойдет к столице после 16:00 13 ноября. Основные осадки ожидаются ночью 14 ноября.

На каждый квадратный метр города может выпасть до 28 литров дождевой воды. Это 54% месячной нормы. В пределах МКАД объем осадков составит около 30 миллионов тонн, а в границах современной Москвы может достигнуть 70 миллионов тонн.

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