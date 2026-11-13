Сильные осадки и ветер ожидаются в Москве в ночь на 14 ноября

Сильные осадки, порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Москве в ночь на 14 ноября.

По прогнозу метеоролога Алексея Сафонова, может выпасть от 15 до 20 миллиметров осадков, а скорость ветра достигнет 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 735–738 миллиметров ртутного столба.

Автомобилистам на летней резине специалист посоветовал быть особенно осторожными, а в Подмосковье по возможности отказаться от поездок из-за риска гололедицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.