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13 ноября, 12:45

Транспорт

Ленинградскому вокзалу исполнилось 175 лет

Ленинградскому вокзалу исполнилось 175 лет

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175 лет назад, 13 ноября 1851 года, открылось регулярное железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. Первый поезд с 192 пассажирами отправился в столицу. Путь занял почти 22 часа.

В юбилейный год завершилось масштабное обновление Ленинградского вокзала. Он сохранил исторический облик, но получил современную инфраструктуру. С момента открытия после реконструкции вокзал обслужил почти 6,5 миллиона пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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