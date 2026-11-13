Ленинградскому вокзалу исполнилось 175 лет

175 лет назад, 13 ноября 1851 года, открылось регулярное железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. Первый поезд с 192 пассажирами отправился в столицу. Путь занял почти 22 часа.

В юбилейный год завершилось масштабное обновление Ленинградского вокзала. Он сохранил исторический облик, но получил современную инфраструктуру. С момента открытия после реконструкции вокзал обслужил почти 6,5 миллиона пассажиров.

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