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13 ноября, 07:45

Экономика

В России предложили разбирать споры на маркетплейсах через посредников

В России предложили разбирать споры на маркетплейсах через посредников

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Разбирать споры между маркетплейсами с продавцами и покупателями хотят поручить посреднику. Как пишут СМИ, Минэкономики предлагает создать институт платформенного омбудсмена. По задумке он станет донадзорной инстанцией, которая, кроме решения спорных ситуаций, также обеспечит соблюдение цифровыми площадками обязательных требований.

Омбудсмен может следить за корректностью карточек товаров на маркетплейсах для выявления нарушений, а также помогать покупателям, которым не удалось решить проблему через площадку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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