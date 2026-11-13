Юристы объяснили, что делать при блокировке выезда на парковке

Если выезд с парковки заблокировали, важно не поддаваться эмоциям и действовать по закону. Такой совет дали юристы.

Сначала нужно снять все на фото или видео так, чтобы были видны обе машины и то, что выезд заблокирован. Потом нужно найти владельца: возможно, он оставил записку под стеклом. Можно спросить у охраны или администрации парковки. Если связаться не удалось, следует вызвать ГИБДД. Самому передвигать чужую машину, толкать ее или повреждать не стоит: можно получить штраф.

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