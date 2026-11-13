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Новости

13 ноября, 07:15

Политика

В Госдуме предложили автоматически вводить самозапрет на кредиты при потере паспорта

В Госдуме предложили автоматически вводить самозапрет на кредиты при потере паспорта

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В Госдуме предложили автоматически вводить самозапрет на кредиты при потере паспорта. Как только МВД зарегистрирует заявление об утере или краже документа, эта информация сразу запустит самозапрет во всех квалифицированных бюро кредитных историй. Работать это должно и когда человек сам приходит в МВД.

Если согласия на самозапрет нет, депутаты предлагают просто отправить гражданину уведомление с предложением поставить запрет самостоятельно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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