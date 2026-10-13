Фотосессия в опавших листьях может вызвать аллергию

Фотосессия в опавших листьях может привести к аллергическим реакциям и раздражению дыхательных путей. Врачи предупреждают, что листва может быть средой для плесени, грибов, личинок насекомых и клещей.

Когда листья подбрасывают в воздух, вместе с ними поднимаются споры, пыль и бактерии. Медики рекомендуют во время съемки не трогать лицо и слизистые, а после фотосессии тщательно вымыть руки.

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