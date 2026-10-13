Нидерланды отказали российским гимнасткам в визах на чемпионат мира

Нидерланды отказали в выдаче виз российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, из-за чего спортсменки не смогут выступить на чемпионате мира в Роттердаме.

В Федерации гимнастики России заявили, что решение препятствует участию сильнейших соперниц в борьбе за медали и олимпийские квоты. Российская сторона намерена обратиться в Международный олимпийский комитет и Всемирную федерацию гимнастики с требованием дать правовую оценку произошедшему.

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