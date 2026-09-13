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13 сентября, 10:00

Спорт

Новости спорта: россияне выиграли медальный зачет ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Новости спорта: россияне выиграли медальный зачет ЧЕ по паралимпийскому плаванию

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Российские спортсмены выиграли медальный зачет чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию. Они завоевали 92 медали, в том числе 33 золотые.

Хоккеисты московского "Динамо" обыграли минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на СКА Арене в Санкт-Петербурге.

Победу одержали и футболисты московского "Динамо". В домашнем матче они обыграли "Оренбург" со счетом 1:0 и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Россиянка Анастасия Дмитриева завоевала золото на чемпионате мира по спортивной аэробике в Испании. Для российской сборной это первая победа в истории в индивидуальных выступлениях среди женщин.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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