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13 августа, 16:30

События

Свыше 400 производителей представили продукцию на фестивале "Вкусы России" в Москве

Свыше 400 производителей представили продукцию на фестивале "Вкусы России" в Москве

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Ежегодный фестиваль "Вкусы России" собрал крафтовые продукты со всех регионов страны, чтобы открыть для гостей все грани вкусов российской культуры. Мероприятие по праву считается одним из самых масштабных гастрономических событий – его ежегодно посещают более полутора миллиона человек.

На площадке можно не только попробовать аутентичные блюда из разных регионов, но и приобрести понравившиеся продукты на ярмарке региональных брендов: гостей ждут продукты из более чем 75 регионов, свыше 400 производителей и больше 5 000 товаров.

В яркий гастрономический тур отправилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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