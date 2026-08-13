13 августа, 16:30События
Свыше 400 производителей представили продукцию на фестивале "Вкусы России" в Москве
Ежегодный фестиваль "Вкусы России" собрал крафтовые продукты со всех регионов страны, чтобы открыть для гостей все грани вкусов российской культуры. Мероприятие по праву считается одним из самых масштабных гастрономических событий – его ежегодно посещают более полутора миллиона человек.
На площадке можно не только попробовать аутентичные блюда из разных регионов, но и приобрести понравившиеся продукты на ярмарке региональных брендов: гостей ждут продукты из более чем 75 регионов, свыше 400 производителей и больше 5 000 товаров.
В яркий гастрономический тур отправилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.