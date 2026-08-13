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13 августа, 17:15

Общество

Телеканал Москва 24 подвел итоги нового розыгрыша

Телеканал Москва 24 подвел итоги нового розыгрыша

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Телеканал Москва 24 подвел итоги нового розыгрыша. Правильный ответ о районах. Нужно было отгадать один московский район, которым в этот раз был Филевский парк. С помощью рандомайзера выбрали победительницу. Ею стала Анастасия, номер которой заканчивается на 73-91.

В будни зрители могут участвовать в розыгрыше. Для этого нужно определить загаданное название района, перейти в чат бот по QR-коду на экране и указать название района, свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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