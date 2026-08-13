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13 августа, 12:45

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"Вкусы России" представили производители и фермеры из 75 регионов

"Вкусы России" представили производители и фермеры из 75 регионов

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Представители 75 регионов презентовали свои продукты на фестивале "Вкусы России" на ВДНХ. Гости смогут попробовать и приобрести сургутский хлеб, вологодское масло, коломенские калачи, карельскую ряпушку и уральское варенье из одуванчиков.

В ресторанном дворике повара приготовят национальные блюда из разных уголков страны. Кроме того, посетителей ждут кулинарные мастер-классы и выступления народных музыкальных коллективов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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