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13 июля, 18:15

Общество

Более 52 млн россиян прошли диспансеризацию в первом полугодии 2026-го

Более 52 млн россиян прошли диспансеризацию в первом полугодии 2026-го

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За 6 месяцев 2026 года диспансеризацию прошли более 52 миллионов россиян. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии и нейродегенеративных нарушений.

Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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