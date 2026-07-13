Более 52 млн россиян прошли диспансеризацию в первом полугодии 2026-го

За 6 месяцев 2026 года диспансеризацию прошли более 52 миллионов россиян. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии и нейродегенеративных нарушений.

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