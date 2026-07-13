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13 июля, 07:45

Общество

Прием заявлений на бюджетные места в вузы продлится до 25 июля в России

Прием заявлений на бюджетные места в вузы продлится до 25 июля в России

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Прием заявлений на бюджетные места в российские вузы продлится до 25 июля. Об этом напомнили в Минобрнауки.

У столичных абитуриентов осталось чуть меньше двух недель, чтобы определиться с выбором. В первую неделю приемной кампании документы в вузы отправили почти 250 тысяч абитуриентов. В числе лидеров по числу поданных заявлений оказались РАНХиГС, Финансовый университет при правительстве России, МГУ имени Ломоносова и Высшая школа экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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