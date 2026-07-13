Пассажиры электрички в Москве устроили конфликт из-за ребенка с пирожком

Пассажиры электрички в Москве устроили конфликт из-за ребенка, который ел пирожок в вагоне. Видео спора набрало больше 1 миллиона просмотров, а комментаторы разделились на два лагеря. Маму мальчика возмутило, что незнакомые люди обращались напрямую к ребенку, а не к ней.

Эксперт по этикету отметила, что любые вопросы и претензии стоит адресовать взрослым, которые сопровождают детей. Юридически никаких запретов на перекусы в электричках нет, пассажиры имеют право потреблять продукты питания, но они не должны нанести вред имуществу компании и другим пассажирам.

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