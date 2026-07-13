13 июля, 07:15Безопасность
Невесты начали получать письма об отмене записи на регистрацию от мошенников
Невесты начали получать письма якобы от "Госуслуг" об отмене записи на регистрацию брака. Внешне сообщения почти неотличимы от настоящих: в них указаны дата, время и место регистрации, вплоть до конкретного ЗАГСа.
Статус заявления значится как "Запись отменена ведомством", а в конце стоит ссылка на фишинговый сайт. При переходе по ссылке мошенники получают доступ к аккаунту на "Госуслугах".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.