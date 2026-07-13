Невесты начали получать письма об отмене записи на регистрацию от мошенников

Невесты начали получать письма якобы от "Госуслуг" об отмене записи на регистрацию брака. Внешне сообщения почти неотличимы от настоящих: в них указаны дата, время и место регистрации, вплоть до конкретного ЗАГСа.

Статус заявления значится как "Запись отменена ведомством", а в конце стоит ссылка на фишинговый сайт. При переходе по ссылке мошенники получают доступ к аккаунту на "Госуслугах".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.