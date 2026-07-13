13 июля, 07:15Безопасность
Мошенники начали продавать поддельные билеты на летние мероприятия в Москве
Мошенники начали продавать поддельные билеты на летние мероприятия в Москве. Аферисты реализуют один билет с QR-кодом нескольким людям, обман обнаруживается только при входе на мероприятие.
Также мошенники размещают объявления о продаже билетов и предлагают поучаствовать в конкурсах в соцсетях и мессенджерах, после чего исчезают или отправляют недействительные билеты после получения денег.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.