Мошенники начали продавать поддельные билеты на летние мероприятия в Москве. Аферисты реализуют один билет с QR-кодом нескольким людям, обман обнаруживается только при входе на мероприятие.

Также мошенники размещают объявления о продаже билетов и предлагают поучаствовать в конкурсах в соцсетях и мессенджерах, после чего исчезают или отправляют недействительные билеты после получения денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.