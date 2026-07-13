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13 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали продавать поддельные билеты на летние мероприятия в Москве

Мошенники начали продавать поддельные билеты на летние мероприятия в Москве

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Мошенники начали продавать поддельные билеты на летние мероприятия в Москве. Аферисты реализуют один билет с QR-кодом нескольким людям, обман обнаруживается только при входе на мероприятие.

Также мошенники размещают объявления о продаже билетов и предлагают поучаствовать в конкурсах в соцсетях и мессенджерах, после чего исчезают или отправляют недействительные билеты после получения денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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