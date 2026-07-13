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13 июля, 07:15

Транспорт

Автобусы начали ходить из Москвы в Армению

Автобусы начали ходить из Москвы в Армению

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Из Москвы теперь можно уехать в Армению на автобусе. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Рейсы в Ереван будут отправляться один раз в неделю каждый четверг с международного автовокзала "Красногвардейский".

Купить билеты можно онлайн в мобильном приложении "Метро Москвы" во вкладке "Междугородние автобусы". Сейчас с автовокзалов Москвы регулярно отправляются более 170 междугородних и международных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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