Автобусы начали ходить из Москвы в Армению

Из Москвы теперь можно уехать в Армению на автобусе. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Рейсы в Ереван будут отправляться один раз в неделю каждый четверг с международного автовокзала "Красногвардейский".

Купить билеты можно онлайн в мобильном приложении "Метро Москвы" во вкладке "Междугородние автобусы". Сейчас с автовокзалов Москвы регулярно отправляются более 170 междугородних и международных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.