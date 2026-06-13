Собянин: в обновленных школах Москвы появится более 4 тыс единиц техники

В этом году в обновленных школах Москвы появится более 4 тысяч единиц современной техники. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Новое оборудование позволит школьникам на практике изучать физику, механику, программирование, моделирование и основы электромеханики. По словам мэра, в школах появятся 3D-принтеры и сканеры, станки лазерной резки и гравировки, а также учебные робототехнические комплекты.

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